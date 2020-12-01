شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: توفير 500 نول على أهالي فوه لإحياء صناعة السجاد والكليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، أنها قررت توفير 500 نول لعدد من أهالي فوه لإحياء المهنة التراثية التي نفتخر بها من صناعة السجاد والكليم، وأنها تتعهد بتسويق تلك المنتجات، مؤكدة أنها أعجبت بمعرض لمنتجات طلاب المدارس، ومايضمه من أعمال خشبية متميزة، إضافة لأعمال يديوية، بالإضافة لإقامة معرض شتاء دافئ مجاني للطلاب المنتمين للأسر الغير القادرة، مؤكدة أنها تشيد بالتعليم وبالمشاركة المجتمعية التي شهدتها، وتحيي الأيدي الشريفة التي تعمل بيديها سواء الأسر المنتجة ومنتجات التأهيل المهني والغرف التي تم تصميمها.

وقالت وزيرة التضامن، هناك طفرة في مجال الصناعات الحرفية، وإنها التقت بالصيادات ،واستمعت لشكواهن ،وقررت توفير بدل للصيد لهن، وشباك للصيد، بالإضافة للرعاية الصحية لهن، وتعرفت على احتياجاتهم وسيتم مدهن بمراكب صيد صغيرة بالتعاون مع تحيا مصر بالإضافة للدعم الصحي والتعليمي، وأضافت، تم تسليم 620 مشروع ضمن مبادرة فرصة، للأسر المتعددة في الحامول وبلطيم، وهدفنا تحقيق اكتفاء ذاتي للأسر، كما أن التضامن ستوفر بطاقات التموين والرقم القومي للصيادات والأرامل والمطلقات والمعيلات، بالإضافة إلى فيزا كارت من البريد، مجانا سواء للأسر الفقيرة أو الصيادات، مؤكدة أن الوزارة ستسدد مصروفات ل 500 تلميذ من الأسر الفقيرة والأشد فقراٍ.

وقال محافظ كفر الشيخ ان الوزيرة مست كل الطوائف العاملة ،والرعاية الاجتماعية بمحافظة كفر الشيخ، فتفقدنا دور الأيتام من عمر يوم ،مشيداً بالمسئولين بدور الرعاية ودور الأيتام، مؤكداً أن القيادة السياسية تهتم برعاية الأسر الفقيرة من الارامل والمطلقات والمعيلات، مؤكداً أن هناك تواصلا مع وزيرة التضامن الاجتماعي من أجل الإعداد للزيارة التي حققت عدة أهداف لعدة شرائح في المحافظة، مشيدا في بمشروع سلاسل للإنتاج الحيواني المنزلي،مشيراً إلى أن بطارية الدواجن فكرة عبقرية، خاصة أن السداد سيكون من إنتاج الدواجن، فتم توفير 620 مشروع من برنامج فرصة وتسليم بطاريات لتلك الأسر، وتستطيع تلك الأسر السداد من ناتج المشروع، مما يؤثر على تخفيض أسعار البيض في الاسواق، وأنه وجه بالإشراف البيطري على تلك المشروعات الداجنة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك اهتمام بطائفة الصيادين والصيادات والمطلقات واللاتي يصدن الصيد بأيديهن وسيتم توفير بدل صيد ومراكب صغيرة لهن وأدوات للصيد، وهناك اهتمام بالمنتجات الحرفية، وسيتم توفير 500 نول لعدد من أهالي فوه لانتاج السجاد والكلييم، مؤكداً أن وزارة التضامن ستسوق المنتجات.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ أن قطاع التضامن الاجتماعي يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الغير قادرة والأسر المنتجة وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة، مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، فقد حرصت المحافظة والوزارة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.