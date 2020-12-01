شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 488.1 مليون دولار في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إحصائيات حركة الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2020 أظهرت ارتفاع الإيرادات إلى 488.1 مليون دولار مقابل 476.7 مليون دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي، بفارق 11.4 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 2.4%.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس شهدت خلال شهر نوفمبر عبور 1614 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100 مليون و200 ألف طن، وهو ما يؤكد قدرة القناة على استيعاب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID19»، بفضل كفاءة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن، إلى جانب السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي أثمرت عن كسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.