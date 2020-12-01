شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب معلمي الحاسب الآلي بالمنطقة الأزهرية بالقليوبية على منهج الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الأزهرية بالقليوبية، عقد تدريب لمعلمي الحاسب الآلي على منهج الصف الأول الثانوي بالقليوبية، خلال الفترة من 28/ 11/2020 حتى الفترة 17/12/2020، تحت رعاية الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية والشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن التدريب يهدف إلى تنمية مهارات معلمي الحاسب الآلي، ويعقد حسب الجدول، يوم السبت على كيفية تصميم واجهة المشروع وضبط الخصائص، والأحد، مدخل مشروع الأطلس العربي الالكتروني، ويوم الأحد على لغة الاستعلامات sql، وقراءة بيانات ورقة إكسيل باستخدام net. Visual BASIC، ويوم الاثنين إضافة أسماء القارات للمشروع GETDATA Function وإضافة أسماء الدول للمشروع، ويوم الثلاثاء إضافة بيانات الدولة للمشروع وإضافة الخريطة وعلم الدولة للمشروع، ويوم الأربعاء إضافة صوت السلام الوطني للمشروع والتحكم في تشغيل الملف، ويوم الخميس إضافة فيديو المعالم وتجميع مشروع الأطلس العربي الالكتروني.

وأشار إلى أن التدريب يستمر لمدة ثلاثة أسابيع ليشمل كافة معلمي الصف الأول الثانوي. ويحاضر بها أكفأ معلمي الحاسب الآلي بالمنطقة، تحت إشراف إمام دراز مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، ومحمد أبوسريع مدير إدارة التدريب.