شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة كفر الزيات»: تخصيص معامل جديدة لتحاليل السمنة والتقزم تجنبًا للزحام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة فايزة راغب، مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات، إنه سوف يتم تدارك مشكلة الازدحام أمام معامل تحاليل السمنة والتقزم.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه لم يتخيل أحد هذا الازدحام على المعمل.

وأشارت الدكتورة فايزة راغب، مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات، إلى أن هناك تعليمات بتجنب الازدحام، مؤكدة أنه سيتم توفير أكثر من معمل لتخفيف الازدحام.

وجرى عرض لقطات لتزاحم المواطنين على معامل تحليل السمنة والتقزم لأبنائهم في كفر الزيات مؤكدا أن التكدس يحدث دون كمامات أو إجراءات احترازية.