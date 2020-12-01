شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وجورجيا تناقشان استئناف رحلات الطيران المباشرة لتنشيط السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعاون الدبلوماسي بين مصر وجورجيا، تحرص الأخيرة على استئناف الطيران المباشر بين البلدين لتنشيط السياحة بين البلدين.

وأعلن سفير جوريجا في القاهرة ألكسندر نالباندوف، إنه حريص على مناقشة العديد من الإجراءات التي تهم الطرفين في هذا الصدد.

وقالت المستشارة الإعلامية الدكتورة عبير حبيب في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، إن مصر وجورجيا يناقشان إمكانية تشغيل خط مباشر بين القاهرة وتبيليسي عاصمة جورجيا، كما اتفقا على بحث إمكانية إعادة الطيران المباشر بين تبيليسي وكل من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.