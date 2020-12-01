شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تقنين 2165 طلب «وضع يد».. وتلقي 119 ألفا و488 «تصالح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف إننا انتهينا من 2165 طلبا لتقنين أراضى أملاك الدولة مشيرا إلى أن إجمالى العقود التي تم تحريرها إلى الان 930 عقدا عبارة عن مبان على أملاك الدولة وأراض زراعية لافتا إلى أن اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على إراضى املاك الدولة ناقشت خلال انعقادها على مدار ساعتين عدد 72 ملفا منها (48 طلب جديد +24 تظلم)،و تم قبول عدد 5 تظلمات والموافقة على 29 طلب تقنين جديدا، واضاف المحافظ أنه جار البت في باقى الطلبات بعد استيفاء الخطوات والاجراءات المطلوبة وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.

وقال المحافظ إن فترة التصالح على مخالفات البناء انتهت وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء والتي انتهت «أمس الإثنين» 30 نوفمبر 2020،لافتا إلى أنه من المقرر خلال الفترة القادمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون حرصًا على حق الدولة، ودخول جميع المخالفات التي لم يتم تقديم طلبات تصالح بشانها في موجات الإزالات القادمة، مشيرا إلى عدم تلقى المحافظة أي قرارات أو توجيهات وزارية بالتمديد لفترة إضافية جديدة.

وأضاف محافظ بني سويف أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة قد بلغ 119 ألفا و488 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع ،مشير إلى أن مركز الواسطى كان الأعلى من حيث عدد الطلبات المقدمة والتي بلغت 25 ألفا و805 طلبات، تلاها مركز بني سويف بإجمالي 25 ألفا و296 طلبا،ثم مركز ناصر بــ 20 ألفا و954 طلبا، فمركز الفشن بإجمالي 17 ألفا و990 طلبا، ثم مركز ببا بإجمالي 13 ألفا و724 طلبا ،ومركز سمسطا بعدد 8آلاف و283 طلبا فيما كان مركز اهناسيا الأقل بين المراكز في عدد الطلبات المقدمة والتي بلغت 7 آلاف و436 طلبا.

حيث أشار المحافظ إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استعادة حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.

كما نوه المحافظ إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء الوحدات المحلية على مدار الفترة الماضية للتأكيد على العمل بكل جدية والتزام وبتعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين، مشيرا إلى أنه منح تيسيرات للمواطنين في المحافظة بتخفيض غرامة التصالح تشجيعًا للمواطنين على التقدم بالطلبات.