شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية»: «الشروط الجديدة» تعيد الانضباط للشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ابراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، أن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية مقترح قديم تمت معايشته أثناء الحظر، وأن اتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة فى انتظار تقييم التجربة بعد تلقى الملاحظات خلال الفترة المقبلة، حيث إن ظروف الغلق تختلف من تجارة إلى أخرى ومن نشاط إلى آخر، فيختلف بيع المنتجات عن الورش، كما تختلف عنهم البقالة أيضًا.

وقال «العربى»، لـ«المصرى اليوم»، إن تحديد مواعيد غلق المحال التجارية يساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى ومواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين اتحاد الغرف والحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية على وضع رؤية متكاملة لمواعيد غلق المحال التجارية بما يتناسب وطبيعة كل محافظة والأنشطة التجارية المختلفة.

وكشف «العربى» أن الاتحاد استطلع رأى جميع الغرف وهناك ترحيب من القطاع التجارى بوضع ضوابط لفتح وغلق المحال التجارية والتى تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وتوفير الطاقة وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة خصوصا فى ظل وجود فيروس كورونا لمواجهته والحد منه.

وأوضح «العربى» أن القرار يساعد الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن، كما يساعد أيضا على توطيد الروابط الأسرية والاجتماعية لوجود مواعيد محددة لعملية البيع والشراء.

وشكلت محافظة القاهرة فرق عمل برئاسة رؤساء الأحياء لمتابعة تنفيذ القرار، وشدد المحافظ، اللواء خالد عبدالعال، على المعنيين بالمرور على كافة الأنشطة التجارية والورش، للتأكد من عملية الإغلاق فى الوقت المحدد لكل نشاط وعمل محاضر فورية للمخالفين.

وكانت الحكومة اتخذت قرارا تم تنفيذه منذ، الثلاثاء، بأن يتم فتح المحال التجارية بدءا من السابعة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء، فى الصيف، والعاشرة مساء فى الشتاء، مع تعديل هذه المواعيد فى فترة الإجازات والأعياد الرسمية ويومى الخميس والجمعة، على أن يتم غلقها 11 مساءً فى الشتاء.

وتعمل المطاعم والكافيهات من الخامسة صباحاً وحتى الواحدة صباحاً فى الصيف، وحتى منتصف الليل شتاء، أما بالنسبة لخدمة التوصيل والديليفرى فتستمر على مدار الـ 24 ساعة، وأيضاً بالنسبة للمخابز والسوبر ماركت ومحال البقالة والصيدليات.

وأن مواعيد الورش والأعمال الحرفية، من الثامنة صباحاً وحتى 7 مساءً فى الصيف، وحتى 6 مساء فى الشتاء.