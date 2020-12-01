شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن منطقة سوق الجملة في بنها السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن منطقة سوق الجملة بمدينة بنها السبت المقبل. وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بـ«فيس بوك»، إن قطع التيار سيكون من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا لإجراء الصيانة. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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