شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يكتب لافتة لزوجته بالمنوفية: "من فخر الرجال لروحى.. ارجعى البيت وحشتينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة البشاير بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لافتة بعنوان: "رسالة من فخر الرجال إلى زوجتى وحبيى وروحى وعمر أم عمر ويوسف ارجعى إلى بيتك"، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اللافتة. وكانت فتاة قد قامت بتعليق بنر أمام منزل حبيبها بشارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تتغزل فيه، وأعلنت حبها وعشقها له. واستيقظ سكان الشارع على وجود اللافتة فى الشارع أمام مسجد قادوس، وسادت حالة من التعجب بما فعلته الفتاة. وكتبت الفتاة على اللافتة: "سلمت خلاص معدش ينفع أكابر تانى ومقدرش أبعد عنك تانى وعيون البت بتقولك خليك جنبى متسبنيش تانى". كما كتبت الفتاة على اللافتة: "وحشتنى واللى خلق الخلق بعشقك.. أنت حقى وهاخده". ولاقت الصور التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى سخرية عدد كبير من المغردين على ما قامت به هذه الفتاة.

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