شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزيرة الصحة: عدد سكان مصر تضاعف 14 مرة من 1882 لعام 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن عدد سكان مصر قد تضاعف 14 ضعفا خلال الفترة من 1882 إلى عام 2017، حيث زاد عدد السكان من 6.7 مليون إلى 94.8 مليون خلال تلك الفترة، وهو ما يؤثر على نصيب الفرد من التعليم والصحة والموارد المتاحة، وبالتالى على مستوى الخصائص السكانية بشكل عام.



وأكد على أن المشكلة السكانية مشكلة قومية تحتاج فى مواجهتها إلى تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى؛ جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها اليوم الثلاثاء، فى افتتاح ورشة عــــمل "تحليل السياسات العامة" فى إطار التعاون بين ملتقى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية والمجلس القومى للسكان.

وأضاف أن المجلس بصدد إعداد عدد من أوراق السياسات العامة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، لعدد من القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية، مثل التسويق الاجتماعى لنشر الوعى بمفهوم الأسرة الصغيرة وخصوصا بين الشباب، والأمن الغذائى "التحديات والاستدامة لمصر2050"، ومستقبل الأمن المائى فى مصر وأثره على السكان.



جدير بالذكر أن ورشة العمل التى تتم بالتعاون بين المجلس القومى للسكان ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بالتعاون مع مؤسسة جون سنو، قد تناولت أهم القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية فى مصر، ونظرة عامة على الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، وأوراق السياسات المقترحة للتنفيذ.