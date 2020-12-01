شكرا لقرائتكم خبر عن "التصوير بدون تصريح ".. التحقيقات تكشف الاتهامات ضد سلمى الشيمى موديل سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النيابة العامة تهمة التصوير بدون تصريح بالمنطقة الأثرية بسقارة لكل من سلمي الشيمي الشهيرة بموديل سقارة"، و"حسام محمد" مصور الـ"فوتو سيشن"، وواجهتهم بالتحريات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين دخلوا المنطقة الأثرية بسقارة يوم الأربعاء الماضي، بعد قطع 3 تذاكر، وكانت الفتاة ترتدي عباءة سوداء تحتها ملابس "فرعونية" للملكة "كليوباترا".

وأضافت التحقيقات، أن الفتاة خلعت العباءة فى منطقة التصوير، وبدأ المصور فى التقاط الصور، واستمرت جلسة التصوير ما يقرب من 15 دقيقة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفتاة ومصور الفوتوسيشن مساء أمس الأثنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل لنيابة البدرشين، التى أحالته للنيابة الكلية بجنوب الجيزة؛ للتحقيق فيه.

وقال عمرو محمد شقيق "حسام" مصور فوتوسيشن "موديل سقارة" إن رجال مباحث شرطة السياحة والآثار ألقوا القبض على شقيقه من محل سكنه فى حلوان.

وأضاف عمرو لـ"الخليج 365"، أن سلمى الشيمى التى اتفقت مع شقيقه على تصويرها بالمنطقة الأثرية بسقارة فى الجيزة مرتدية ملابس فرعونية، أُلقى القبض عليها أيضا مساء اليوم.

وقالت مصادر إنه جارى الاستماع لأقوال 6 أشخاص من العاملين بالمنطقة الأثرية بسقارة الجيزة، للتوصل للمسئول عن تسهيل تصوير فوتوسيشن "موديل سقارة" التى أعدته سلمى الشيمى بمشاركة مصور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تقصيره فى عمله ومخالفته القواعد المعمول بها فى التصوير داخل المنطقة الأثرية.