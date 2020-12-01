62 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم وفاة 1.5 مليون وتعافى 44 مليونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” من خلال تتبع "وورلد ميتر" المعنى بتسجيل حالات كورونا حول العالم، 63 مليون إصابة بالفيروس المستجد، تعافى منها نحو 44 مليونا وتوفى 1.5 مليونا.
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة بنحو 14 مليونا، تلاها الهند بواقع 9.4 مليون، ثم البرازيل بعدد 6.3 مليون، أما روسيا فحلت رابعا بواقع 2.3 مليون، ثم فرنسا التى حلت فى المركز الخامس بعدد 2.2 مليون إصابة.
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