شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لـ"المهن الطبية": وقف العمل بالاتحاد الخميس المقبل لظهور إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف العمل بمقر الاتحاد، يوم الخميس المقبل، 3 ديسمبر 2020، نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهاز الإدارى بالاتحاد، حتى يتسنى لإدارة الاتحاد تطهير وتعقيم جميع الإدارات والمبانى التابعة للاتحاد، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.

وأوضح الاتحاد، فى بيان، أنه حفاظا على جميع الأعضاء المترددين على الاتحاد، وموظفيه، فقد تقرر إلزام كافة الأعضاء بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات أثناء التواجد بالمقر، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأهاب مشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، بأعضاء الاتحاد حفاظا على صحتهم تجديد الاشتراك عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج.

وحرصا من الاتحاد على تسهيل إجراءات حصول الأعضاء المُشتركين بمشروع العلاج "أونلاين" على بطاقات الاشتراك، يقوم الاتحاد خلال الفترة الجارية بالاتفاق مع أحد الشركات لتوصيل الكارنيهات للأعضاء بالمنازل.