فتوى اليوم.. هل المتوفى بسبب السرطان شهيدا ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل ”الخليج 365”، تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. كثير من الناس يموتون الآن بسبب مرض السرطان، فهل الذي يموت بسبب هذا المرض الخطير يُعَدُّ شهيدًا؟، وجاء رد الدار كالآتى:
الموت بسبب مرض السرطان تشمله أسباب الشهادة الواردة فى الشرع الشريف، بناءً على أن هذه الأسباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجى، فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هى منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض، وبناءً على أن مرض السرطان داخل فى عموم المعنى اللغوى لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها فى بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر خطرا وشدة ضرر، فمن مات بسببه يرجى له أجر الشهادة فى الآخرة، رحمةً من الله سبحانه وتعالى به، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادى، من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ.
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