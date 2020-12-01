شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالمالية والضرائب: داعمون لاستراتيجية الوزارة لمواجهة جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمنت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبدالفضيل، تصريحات وزير المالية محمد معيط، الإثنين، بأن ما تم إنفاقه من حزم تحفيز للاقتصاد المصرى، بسبب جائحة كورونا، حتى يونيو الماضى بلغ نحو 65 مليار، مؤكدا الجاهزية لأى حزم إضافية.

وقال نقيب الضرائب والجمارك والمالية عادل عبدالفضيل في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن تأكيد الوزير على الجاهزية لأي حزم إضافية يؤكد على نجاح الإستراتيجية التي تتبعها الوزارة والتي تعتمد على تطوير نفسها بإستمرار مما يرفع من الحصيلة ،مضيفاً أن تلك الإستراتيجية تعتمد أيضا على عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك،وسرعة تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية ،وميكنة مصلحة الجمارك،مشيراً إلى أن تلك الإستراتيجية أعلن عنها «معيط» خلال لقائه مع الرئيس السيسي مؤخراً،والتي تخدم جميع العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي،وتزيد من موارد الوزارة مما يساهم في تقديم خدمات أكثر للمواطنين خاصة في الأوقات العصيبة والأوبئة،وهو ما أشار إليه «الوزير» في تصريحاته أمس ،بأن إستراتيجية «الوزارة» تركز على تدعيم الشركات والصحة والعمالة التي فقدت وظائفها والقطاعات الأكثر تضررا مثل الطيران والسياحة، فضلا عن تأجيل سداد الضرائب وإسقاط ضرائب عقارية عن بعض القطاعات،وأنه فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، سيتم بدء صرف دفعات للعمالة غير المنتظمة هذا الأسبوع ولمدة 3 أشهر، منوها بأن صندوق النقد الدولى أكد أن الحزم التحفيزية التي تم ضخها إثر على النمو الاقتصادى بشكل إيجابي للغاية.

وأردف «عبدالفضيل» قائلا أن الآلاف من العاملين في المالية والضرائب والجمارك داعمون لخطة واستراتيجية وتوجهات وزارة المالية في دعم الوطن والمواطن لمواجهة جائحة كورونا التي تهدد العالم أجمع ،وأن «النقابة العامة» بجميع أعضائها وعمالها على قدر من المسؤولية،مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية،والعمل المتواصل والتعامل مع التطوير الحاصل من أجل تحقيق المستهدفات والحصيلة المطلوبة،وزيادة التحصيل والموارد التي تصب في النهاية في خدمة المواطن كما يحدث الآن.

وقال نقيب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن العمال في هذا القطاع ،يثمنون توجيهات الرئيس السيسي في هذا اللقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة«،وتأكيده على أن تركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك تعتمد على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي،لتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها وأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إلكترونياً بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.

وأثنى عبدالفضيل على ما أعلنه وزير المالية د. محمد معيط ،مؤخرا حول مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية ،وعن الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، والتي تشمل تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجستية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار، وإعلانه بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجياً حتى الانتهاء منها خلال العام القادم،وكل ذلك وغيره ،في إطار إستراتيجية ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، بجانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني.

وأكد «عبدالفضيل» أن هذه التوجيهات المستمرة، للرئيس السيسي ،وما يقوم به د. محمد معيط وزير المالية من جهد من خلال متابعته للمراكز اللوجستية يعود بالنفع على العاملين من حيث التدريب والتثقيف، ورفع مهاراتهم، واستقرارهم في العمل ،مما يدفعهم إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منهم ،خلال زيادة الحصيلة ،الامر الذي يعود بالنفع المادي والإداري على جميع العاملين بالمصلحة.