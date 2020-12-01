شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور محمد إسماعيل «طبيب الغلابة» في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور محمد إسماعيل، مدير الطب الوقائي بإدارة القصاصين الصحية في محافظة الإسماعيلية، والشهير بطبيب الغلابة، في أحد مستشفيات القاهرة.

وفور تلقى نبأ الوفاه سادت حالة من الحزن بين أهالي مراكز القصاصين والتل الكبير وأبوصوير، لوفاة طبيب الغلابة، حيث أكد الأهالي أن كشفه لم يتجاوز الـ10 جنيهات، ويجري الكشف على الفقراء مجاناً، مؤكدين أن الطبيب كان يتمتع بحسن السيرة والطيبة، ولم يتأخر على أحد.

كان الدكتور محمد أصيب بجلطة في المخ، إثر ضغط العمل، ودخل على إثرها مستشفى جامعة قناة السويس، ثم أصيب بنزيف، وانتقل لمستشفى الجلاء العسكري.

ويعد الدكتور محمد إسماعيل أحد أبطال الجيش الأبيض الذيين ساهموا في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.