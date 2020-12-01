شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه بالاستفادة من 17 فدانًا غير مستغلة بمشروع الـ«30 مليون بيضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشروع الـ30 مليون بيضة، حيث التقى بالشركة المكلفة من الجهاز المركزى للتعمير لمناقشه تطوير واستغلال الأراضي الخالية بالمشروع، علما بأن المساحة الخالية تبلغ 17 فدانا.

ووجه المحافظ باستغلال الأراضي الخالية، والتي بلغت 17فدانا، لعمل صوب زراعية وزراعة نخيل، فضلا عن إضافة أنشطة أخرى، مع رفع كفاءه العنابر وزياده عنابر الإنتاج وعنابر التربية الحالية.

وخلال الجولة تفقد المحافظ بعض الأماكن الصالحة التابعة لأملاك الدولة، موجها بعمل حصر شامل لها، والنظر في إستغلالها بالتنسيق مع جهات الولاية لعمل محطة إنتاج ألبان وصوب زراعية، وأنشطة أخرى.

واختتم المحافظ جولته بتفقد المبنى الإداري للمناطق الصناعية بعرب العليقات، موجها بتشغيل المبنى للتسهيل على المستثمرين وأصحاب المصانع لإنجاز مطالبهم ولدفع عجلة الإنتاج.

حضر الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والعميد خالد كشك رئيس مجلس مدينة الخانكة، ومدير عام الشؤون المالية، ومدير عام الشؤون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة مشروع الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس المشروع في شهر مايو من العام 1981، بمنحة ألمانية، وبدأ التشغيل الفعلي بالمشروع واستقبال أول دفعة «كتاكيت»، في شهر يونيو 1983، وذلك فور الانتهاء من أعمال التركيبات بوحدة التربية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية تبلغ 33 مليون بيضة في السنة الواحدة، ويتكون المشروع من مصنعين للأعلاف، والذي يصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل «2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج» وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، بخلاف أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.