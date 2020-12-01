شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في فعاليات إجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للإتحاد العربي للنقل الجوى (الأكو) عبر تقنية الـ Teleconference بمشاركة رؤساء شركات الطيران العربية الأعضاء وممثلين عن كافة الأطراف المعنية بصناعة النقل الجوى في المنطقة العربية.

وخلال الاجتماعات تم انتخاب الطيار رشدى زكريا لعضوية اللجنة التنفيذية بالأكو حتى عام 2022 وذلك تقديراً لأهمية ومكانة مصر للطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودورها في وضع السياسات وتوجهات الإتحاد الخاصة بمستقبل صناعة النقل الجوى في الأقليم.

وخلال الاجتماع أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات من أهمها قرار حول تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل الجوى ودعوة الحكومات حول العالم إلى تعزيز القيمة المضافة للنقل الجوى لتخفيف القيود على الحدود من خلال اتفاقيات النقل الجوى وتطبيق اجراءات صحية موحدة وواضحة من خلال اتباع ارشادات مجموعة عمل CART التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي ICAO، واجراء الفحوصات قبل السفر وبالأخص الـ Rapid Test مع ضرورة الغاء الحجر الصحى، بالاضافة إلى ضرورة تبنى الحكومات للتقنيات البيومترية المتطورة عند نقاط الأمن والجمارك.

كما شارك في فعاليات إجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لإتحاد شركات الطيران الأفريقية (الافرا) والذى تم عقدهما أيضا عبر تقنية الـTeleconference بمشاركة عدداً من رؤساء مجالس ادارة شركات الطيران الافريقية، والذى تم خلالهما مناقشة الوضع الحالى لشركات الطيران الأفريقية وكيفية استئناف حركة النقل الجوى والمعايير الواجب إتخاذها لفتح الحدود بين الدول، وتوضيح فرص التعاون بين شركات الطيران الأفريقية والذى يتمثل في البرنامج الجديد الذي اطلقته الأفرا بعنوان البرنامج التفاعلى لمشاركة السعة Interactive Capacity Sharing Portal والذي يهدف إلى تقديم حلول لتحديات التشغيل التي تواجهها شركات الطيران الافريقية وخفض تكلفة العمليات وتحسين كفاءة الطائرات من خلال زيادة معدل الاستخدام اليومي، حيث تطالب الشركات الاعضاء بالافرا بادخال بيانات الطائرات التي ترغب في تأجيرها مجاناً وتقديم طلبات الايجار عبر البرنامج الذي تقدمه الافرا بالتعاون مع شركة ACC للإستشارات.