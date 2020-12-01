شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام المنوفية يوجه بإنهاء مشروع «جراج شبين الكوم» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء علاء رضا، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، بضرورة تكاتف الجهود وتذليل العقبات للإنتهاء من كافة أعمال الجراج المتعدد الطوابق المجاور لمول العاصمة بشبين الكوم خلال شهر لخدمة أهالى المحافظة. جاء ذلك خلال إجتماع عقده، الثلاثاء، لمناقشة أخر المستجدات الخاصة بالجراج. وأكد السكرتير العام أن الجراج المتعدد الطوابق سيعمل إحداث نقلة نوعية وتحقيق سيولة مرورية بعاصمة المحافظة فضلاً عن خدمة مول العاصمة، مشيرا إلى ان مثل تلك المشروعات تاتى في إطار خطة الدولة لدعم وتنمية المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتجارية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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