شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إعلان نتيجة مسابقة «بطل الحكاية» لذوي القدرات الخاصة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، لجنة تحكيم مسابقة بطل الحكاية لطلاب مدارس التربية الخاصة التي أعلنت عنها ادارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، وتقام تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وباشراف الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة.

وقالت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم والمشرفة على المسابقة أن المسابقة مفتوحة لجميع ذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب الاعاقات الثلاثة ( فكرى وسمعى وبصرى ).. حيث تقدم أصحاب الاعاقات بعرض السيرة الذاتية وتاريخ وسبب الإعاقة ومشوار الحياة معها وكيفية التعامل معها والتغلب على الصعوبات التي واجهتهم وكيفية اثبات ذاتهم في الحياة والتفوق في أحد المجالات.. مع ابراز المواهب والخبرات المتميزة في مشوار الحياة .

وأضافت أن المقابلة الشخصية اليوم كانت لجميع المتقدمين لاختيار بطل الحكاية من ذوى الاحتياجات الخاصة (فكري- سمعي – بصري) عن طريق لجنة التحكيم.. حيث يحصل الفائزون على شهادات تقدير من المحافظ ومديرية التربية والتعليم علاوة على مكافأة مالية قدرها ألف جنيها لكل فائز على مستوى كل اعاقة .

وأشارت إلى أن لجنة التحكيم برئاسة وكيل الوزارة، وتضم إلى جانبها كل من: عبدالرحمن قويدر مسؤول الدمج التعليمى بالمديرية، ايهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الإبتدائى، محمد محمود يونس موجه الإعاقة الفكرية بالمديرية، وأيمن صالح غنام موجه الإعاقة البصريه بالمديرية، ومن المقرر إعلان النتيجة غدًا.