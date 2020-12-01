شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يسلّمان عقود 620 مشروعًا للمستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عقود مشاريع برنامج «فرصة للثروة الداجنة»، وعددها 620 مشروعًا بأول مرحلة له بالتعاون مع السيد قصير، وزير الزراعة، عبارة عن بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحدة 120 طائرا عمر 120 يومًا لإنتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم ويتم تسديد الأقساط عن طريق بيض الدجاج.

وقال محافظ كفرالشيخ في بيان، الثلاثاء، إن جميع الحرف التي قدمتها الوزيرة للسيدات الارامل والمطلقات والمرأه المعيلة بالحامول وبلطيم كهدية متمثله في بوكس به 120 دجاجة بدون مقابل بجانب 800 كيلو طن علف لشهرين القيمه ب15 الف جنيه والباقى يتم سداده من الإنتاج، أملاً ان يتم تعميم المشروع في جميع مراكز كفرالشيخ.

تسليم عقود

تسليم عقود