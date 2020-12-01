شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إعلامي صربي يشيد بإجراءات الوقاية من كورونا في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد وفد اعلامي صربي باجراءات الوقاية من فيروس كورونا في البحر الاحمر، وذلك خلال اجتماع الوفد مع محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، بديوان عام المحافظة.

وأكد ايمن البحراوي، رئيس تنشيط السياحة بالبخر الاحمر، ان محافظة البحر الاحمر استقبلت 12 صحفياً وإعلامياً من كبريات الصحف والمجلات والمواقع السياحية من دولة صربيا، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الوكالات السياحية الصربية، حيث جاءوا في زيارة رسمية إلى محافظة البحر الأحمر.

واستعرض المحافظ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل الدولة المصرية بصفة عامة ومحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلبية كافة احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، لتطوير المنظومة الصحية، إضافة إلى المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن السياحة الصربية من أهم الأسواق السياحية الوافدة للبحر الأحمر، وهم من أعلى المعدلات من حيث الأعداد.

وناشد المحافظ الوفد الأجنبي أن يكونوا سفراء لمصر في بلادهم من خلال نقلهم الصورة الحقيقة التي لمسوها في الإجراءات الوقائية والاحترازية في المناطق السياحية التي قاموا بزيارتها، إضافة إلى الإجراءات الوقائية القياسية المتبعة في مطار الغردقة الدولي، ووعدهم بأنه سيرافقهم في جولاتهم القادمة خلال زياراتهم المقبلة للمحافظة.

كانت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر برئاسة أيمن البحراوي، قامت بالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة برئاسة أحمد مصطفى، بتنظيم برنامج ترفيهي لهم لزيارة عدد من المزارات السياحية بمدينة الغردقة.