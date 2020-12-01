محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

أعلنت محافظة الجيزة، بدء تطبيق القرار المنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والمقاهي والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، طبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع .

وصرح أحمد راشد محافظ الجيزة بأنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومتابعة تطبيق القرارات المنظمة لفتح وغلق المحال والمطاعم والورش الحرفية بمنتهى الحزم ، مع تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وأشار المحافظ إلى أن المحال والمراكز التجارية سيبدأ نشاطها صيفاً الساعة السابعة صباحاً ويتم الغلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءا وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة مساءا ،وفيما يتعلق بالبازارت والمطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية سيكون العمل صيفا بداية من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الواحدة صباحا (صيفا) بينما تكون فترة العمل شتاءا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر مساء.

وأضاف المحافظ أنه فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فان مواعيد عملها ستكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا (صيفاً ) ومن الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءا (شتاء) .

وأوضح راشد أنه طبقا للقرارات المنظمة فان يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة يكون فتح المحال والمراكز التجارية من السابعة صباحا وحتى الثانية عشر مساءا صيفا ، بينما ستعمل شتاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر مساءا وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة من الخامسة صباحا حتى الواحدة صباحا صيفا وشتاء، كما سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والافران والمخابز والصيدليات مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء .