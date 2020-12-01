توجيه من السيسي بشأن منظومة المخابز على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية؛ لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، آخذًا في الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، ما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، كما وجه بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، مواكبةً لجهود الدولة؛ لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة؛ لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية.

وعرض وزير التموين المراحل المختلفة؛ لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالي ٢٨ ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتها، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضًا خلال الاجتماع على مخطط تطوير شركتي "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية من حيث الدراسة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، والجدول الزمني، والتكلفة المالية الإجمالية، والهيكل التنظيمي المقترح، وتطوير خطوط الإنتاج، وذلك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في مجال الصناعات الغذائية، بهدف استعادة الإنتاج المتميز للشركتين، وتعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتهما التنافسية والتصديرية.