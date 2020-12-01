"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح أوكراني و روسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (ا ش ا):
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 170 ألف طن قمح، منها 60 ألف طن قمح أوكراني، و110 آلاف طن قمح روسي.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز أرصدتها من السلع الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الشحن في الفترة من 26 يناير إلى 5 فبراير.
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