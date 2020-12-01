والداه على قيد الحياة.. الأمن يكشف حقيقة رواية "طفل الليمون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كذبت تحقيقات أجهزة الأمن، رواية طفل الليمون بشأن العمل الإنفاق على إخوته، حيث إن أسرته على قيد الحياة واستغل وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

رصدت المتابعة الأمنية نشر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأطفال "بائع ليمون متجول" متضمنًا ادعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير واضطراره للعمل لرعاية أشقائه والإنفاق عليهم.

وبالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته، وأن والديه منفصلان وما زالا على قيد الحياة (والده "له معلومات جنائية" ويقضي عقوبة بالحبس فى إحدى القضايا، ووالدته متزوجة من آخر).

وكشفت التحقيقات أن جدهما لوالدتهما استغل وصايته على بعض أحفاده "من بينهم الطفل المذكور" وشغلهم كعمالة بالأجر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.