شرطة الكهرباء تضبط 3729 قضية سرقة تيار في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدرة العامة لشرطة الكهرباء حملة أمنية لضبط كافة المخالفات وقضايا سرقات التيار الكهربائي. أسفرت جهود الحملة،خلال 24 ساعة، عن ضبط (3729) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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