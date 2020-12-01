عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط شخص ترك سيارته لطفله في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، صاحب محل لقيام نجله "طفل" بقيادة السيارة ملكه معرضاً حياة المواطنين للخطر في المقطم. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم. وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى تحديد مالك السيارة صاحب محل لبيع الدراجات النارية – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم المقطم. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته قرر بأن الطفل المتواجد بمقطع الفيديو نجله، كما تبين انتهاء رخصة السيارة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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