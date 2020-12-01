شكرا لقرائتكم خبر عن قبول تظلم 2357 من أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت غرفة بورسعيد التجارية عن اعتماد مجلس ادارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد في اجتماعه اليوم ٢٠٢٠/١٢/١ برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبحضور محمد سعده رئيس الغرفة، نتيجة اعمال لجنة فحص تظلمات أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة من مواليد التهجير، التي انتهت بقبول ٢٣٥٧ تظلما ممن انطبقت عليهم الشروط أن يكونوا من أبناء بورسعيد، وأشارت الغرفة إلى أنها ستقوم تباعا بنشر أسماء الذين قبلت تظلماتهم.
كان الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، استبعد نحو 6 آلاف من أصحاب الحصص الاستيرادية برسم المنطقة الحرة من غير مواليد بورسعيد، فيما احتج عدد من المستبعدين بأنهم من أبناء بورسعيد ومن أبوين من أبناء بورسعيد، لكنهم ولدوا خارج بورسعيد نتيجة للظروف القهرية للتهجير الاجباري لسكان بورسعيد من عام 1969 وحتي 1974، واستجاب محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لرغبة المتظلمين وشكل لجان لفحص وقبول التظلمات.
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