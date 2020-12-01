شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تطوير وتشجير طريق «أكتوبر - الواحات البحرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أعمال التطوير بطريق «أكتوبر/ الواحات البحرية»، حيث قامت إدارة الزراعة بجهاز المدينة بزراعة أنواع عديدة من نباتات ونخيل الزينة بطول الطريق وحتى إمتداد كوبرى الدوران. فيما استمرت أعمال تعبيد مدخل شباب السادس فضلا عن تركيب باقي الأعمدة الكهربائية. وتواصلت أعمال الهياكل الخرسانية لمورنيل أكتوبر بالحي السابع وأمام هايبر وان بالشيخ زايد. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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