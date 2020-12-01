شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يكلف الأحياء بالتواصل المباشر مع المواطنين لاستكمال ملفات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعاً للمتابعة الأسبوعية لأعمال الأمانات واللجان الفنية للتصالح على مخالفات البناء، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، والمهندس أيمن رزق، وكيل نقابة المهندسين بالسويس ورؤساء الأحياء.

وفي الاجتماع تم استعراض الإحصائيات للطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء على مستوي الأحياء بعد انتهاء المدة المحددة للتصالح على مخالفات البناء.

وعرضت المهندسة شيماء فؤاد، مدير التخطيط العمراني، الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح لكل حي، وما تم إنجازه واستيفاء كافة المستندات خلال الفترة الأخيرة.

وأكد «صقر» على رؤساء الأحياء ورؤساء اللجان والأمانات الفنية ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء بالتواصل المباشر مع المواطنين لاستكمال الملفات المقدمة منهم لسرعة إنجاز طلبات التصالح وتحقيق المستهدف، ووجه الإدارات الهندسية باستيفاء جميع المستندات المطلوبة بالملفات، قبل تسليمها للجان الاستشارية بكل حي.

وأعطي المحافظ توجيهاته لرؤساء الأحياء بتكليف الفنيين وتوزيعهم من خلال قطاعت لكل حي لإنهاء الأعمال المكلفين بها وإعداد تقرير دوري، مشددا على أهمية المحاسبة في حالة التقصير.

حضر الاجتماع كل من مديري الإدارات الهندسية بالأحياء والاستشاريين الفنيين ورؤساء الأمانات واللجان الفنية وممثلا والتخطيط العمراني والأملاك الأميرية والزراعية والمكتب الفني ومديرية الإسكان والإدارة القانونية والمجالس والجهات المشاركة في منظومة التصالح في مخالفات البناء.