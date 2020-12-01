شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: تلقينا 10 آلاف و729 طلب تصالح بقيمة 93 مليون جنيه حتى 30 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم التقدم بعدد 10729 طلب تصالح على بعض مخالفات البناء بمدن محافظة مطروح في اطار التيسيرات التي قدمتها الدولة للتصالح على بعض مخالفات البناء وفقا للضووابط والشروط المحددة بجملة متحصلات 93.157 مليون جنيه منها 84337 جملة متحصلات الـ25% خلال فترة مدة التقدم على قانون التصالح حتى 30 نوفمبر بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن الثمانية استقبلت منذ بدء قانون التصالح حتى 30 نوفمبر 10729 طلب تصالح منها 5807 طلب بمدينة مرسى مطروح، و1712 طلب بمدينة الحمام، و1919 طلب بمدينة العلمين، و681 طلب بمدينة الضبعة، و95 طلب بمدينة النجيلة و159 طلب بمدينة سيدى برانى، و48 طلب بمدينة السلوم، و308 طلب بمدينة سيوة.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، أمس الاثنين، آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء كلا من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومركز ومدينة مرسى مطروح والاستماع للمواطنين ومتابعة تيسير الاجراءات مع إشادة المواطنين بالخدمات المقدمة وتذليل العقبات والرد على الاستفسارات أثناء تقديم طلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة في 30 نوفمبر والرد عليها.

وأكد على جهود المحافظة في توفير سبل الراحة والتيسير على المواطنين وتسهيل اجراءات التقدم على قانون التصالح وفقا للضوابط المحددة خلال فترة تلقى الطلبات.