شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أبوقرقاص يتابع تبطين 4 ترع لترشيد الموارد المائية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبوقرقاص، الثلاثاء، أعمال تبطين ترعة الديروطية وترعة كوم الزهير وترعة منهرى وترعة ابيوها، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، ضمن المرحلة الأولى من تبطين الترع، والتي تستهدف تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم، وبتكلفة قدرها 1.455 مليار جنيه، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.

وتابع رئيس مركز أبوقرقاص أعمال رصف طريق المحيط وطريق نزلة جريس بالمركز، بالإضافة إلى تركيب كشافات على الطريق، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وبكفاءة عالية، حيث تأتى أعمال الرصف تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا وضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى مركز ومدينة أبوقرقاص.

مشروع تبطين الترع بالمنيا

مشروع تبطين الترع بالمنيا

مشروع تبطين الترع بالمنيا