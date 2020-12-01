شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بمركز إعلام مطروح تطالب بزيادة محطات الأرصاد الجوية في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالصمد الضبع، أستاذ مساعد في مركز بحوث الصحراء بمرسى مطروح، إنه للاستفادة من مياه الأمطار لابد من حفر الآبار الجديدة والاستفادة من الآبار الرومانية وإقامة سدود الإعاقة وحرث التربة.

وأضاف، في ختام الندوة التي شارك فيها بمركز إعلام مطروح حول مخاطر السيول وأثرها على التنمية، الثلاثاء، أن الجهود المبذولة للتعامل مع مخاطر السيول هى اتباع سياسة التجنب وسياسة الحماية وسياسة التخفيف.

وأوصت الندوة بضرورة زيادة محطات الأرصاد الجوية على مستوى الجمهورية عامة ومطروح خاصة للتنبؤ بالظواهر الجوية مبكرا، مع ضرورة اتباع القواعد العلمية والأساليب الحديثة في عمل السدود والمنشآت المائية.