شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بإعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الناتج الداخلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، الثلاثاء، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة سلوي صبحي مديرة مديرية الإسكان، والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الإستثمار بالديوان العام، والمهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، ومديري إدارتي الشؤون القانونية والأملاك ،وممثلي هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

بدأ الإجتماع بإستعراض الموقف التنفيذي لترفيق منطقة بلبيس الصناعية، ليقرر المحافظ تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن مديرية الإسكان ،وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة الهندسية بالديوان العام، وجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، للإنتقال لمنطقة بلبيس الصناعية والوقوف على متطلبات المنطقة من ترفيق مياه الشرب، وإعداد تقرير مفصل بإتخاد الإجراءات اللازمة لسرعة الإنتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية، وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة امام المستثمرين ،ولتحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

وناقش الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من «فسخ وإلغاء عقد الإيجار- تعديل نشاط- منح مهلة لتنفيذ النشاط- التنازل للغير- الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط»، وذلك لاتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض، وذلك تشجيعاً للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

وأوضح محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالإستثمار، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين على الحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم ،وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.