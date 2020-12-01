شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث أوضاع الكنيسة بالإمارات مع كاهنها بإمارة الفجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الراهب القمص أنطونيوس آفا مينا كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث وضع الأمور الرعوية الخاصة بالكنيسة.

وكان البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قتد التقى بكهنة بلاد الخليج، عبر خاصية الـ video conference من خلال تطبيق zoom ، فى28 يوليو الماضى بمشاركة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على خدمة بلاد الخليج، وألقى محاضرة روحية بعنوان "الاتضاع"، ثم اطمأن البابا على الأحوال الصحية والرعوية لكهنة وشعب الكنائس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان ومدى مراعاة الالتزامات الصحية بهذه الكنائس.