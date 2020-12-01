شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يلتقى سفير دولة جورجيا بمصر لبحث العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى سفير دولة جورجيا ألكسندر نالبندوف لبحث العلاقات الثنائية فى مجال الطيران المدنى وسبل تطوير اتفاقية النقل الجوى الموقعة بين البلدين بما يسهم فى انتعاش الحركة الجوية والسياحة بين مصر وجورجيا، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدنى والتى تم طرحها خلال الاجتماع الأول بين الطرفين فى شهر فبراير الماضى ومنها تعزيز التعاون بين البلدين بالإضافة إلى تطوير اتفاقية النقل الجوى الموقعة بين مصر وجورجيا بما يتناسب وحجم الحركة السياحية والتجارية بين البلدين.

وأكد وزير الطيران على أهمية تعزيز التعاون مع جميع الشركاء وبخاصة دولة جورجيا التى تتمع بمقومات جاذبة للأسواق المصرية.

مضيفًا أن خطة وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تسعى إلى فتح نقاط جوية جديدة تتماشى مع خطط الدولة المصرية فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بما يساهم فى التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه أعرب سفير دولة جورجيا عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين فى صناعة النقل الجوى، مشيدًا بما تحقق من تطوير فى قطاع الطيران المدنى خلال الفترة الحالية.

كما أكد على أن مصر وجورجيا لديهما خبرات واسعة فى مجال الطيران والسياحة، ويمكنهما تحقيق تقدم بهذان القطاعين الهامين من خلال تعميق الشراكة والعلاقات الثنائية بين الدولتين.