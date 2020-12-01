شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة يفتتحان مدرسة تواصل للتعليم المجتمعى بإسطبل عنتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة افتتاح مدرسة تواصل للتعليم المجتمعى فى إسطبل عنتر، التى أقامتها جمعية تواصل بالتعاون مع عدد من المؤسسات.

وأشاد محافظ القاهرة بدور المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية فى تنفيذ المخططات التنموية للمحافظة، مشيرا إلى أن المدرسة ستساهم فى حل مشكلة التسرب من التعليم وإيجاد فرصة عمل لسكان عزبة خيرالله.

وتستهدف المدرسة زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التعليمية للجمعية من 180 طالب إلى ما يقرب من 500 طلب، وتضم المدرسة 10 فصول دراسية ( 2 لرياض الأطفال و8 ابتدائى ) ومعمل حاسب إلى مؤهل للاعتمادات من الهيئات المانحة للشهادات العالمية بما يحقق النفع للطلاب وشباب المنطقة، بالإضافة إلى مطبخ ومطعم لتغذية الطلبة والعاملين ومسرح تواصل وهو مجهز وبسعة 100 كرسى ويعد منارة للفنون والثقافة فى عزبة خير الله حيث يستخدم لتدريب الطلاب على العروض الفنية والثقافية والاستعراضية وتقديم العروض للجمهور، إلى جانب معمل علوم ومكتبة ليستفيد منها طلبة المدرسة، وقاعة تدريب واجتماعات تضم أنشطة حرفية (النجارة، النحاس، التفصيل، الخياطة، التطريز، الكروشيه، الخيامية، المنسج، تطريز بالخرز، المكرمية، الابوكسى ) وأنشطة فنية ( أكروبات، أكروبات هوائية، كورال، إيقاع، فلكلور، تمثيل)، وملعب رياضى لتفريغ طاقات طلاب المدرسة وإتاحة الملعب لشباب المنطقة عقب اليوم الدراسى.

كما تشتمل المدرسة على مركز تدريب حرفى لشباب المنطقة وسيدات عزبة خير الله وإسطبل عنتر ودار السلام والمقطم لتدريبهم على الحرف اليدوية لزيادة دخلهم، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل من أهالى المنطقة فى وظائف دائمة بالجمعية.

يذكر أنه يوجد بالمدرسة تجهيزات لاستيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة ومحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50كيلو وات لإمدادها بالطاقة اللازمة للتشغيل مع الحفاظ على البيئة المحيطة والاستفادة من الموارد الطبيعية لغرس مفاهيم الاستدامة البيئية للطلاب، بالإضافة إلى مسطح اخضر لزراعة سطح المدرسة لتدريب الطلاب على أعمال البستنة ولتقليل التلوث والحفاظ على البيئة.

شهد الحفل المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومديرى مديريتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم ورئيس حى مصر القديمة.