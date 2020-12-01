شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تفاضل بين «أفضل سيناريو» لخوض ماراثون رمضان المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقرأ الفنانة دينا فؤاد عددًا من السيناريوهات المعروضة عليها، لاختيار الأفضل من بينها لتقديمه خلال شهر رمضان المقبل.
وتصور «فؤاد» حاليًا مسلسل «جمال الحريم» مع المخرجة منال الصيفى، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، وتظهر خلال العمل بشخصية جديدة وتتخلى عن جمالها، وتظهر قدراتها التمثيلية خصوصًا أن الدور مركب.
مسلسل «جمال الحريم» يشارك في بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجى.
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