شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «المحلات».. إزالة 504 إشغال في شوارع الواسطى ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، برئاسة محمد بكري، رئيس الوحدة 504 حالة إشغالات متنوعة وباعة جائلين وحّررت 15 محضر اشغال ومخالفه بيئية، في حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع المدينة، لفرض الإنضباط وتحقيق السيولة المرورية.

أسفرت عن إزالة ورفع 504 حالة إشغالات متنوعة وباعة جائلين وإعلانات مخالفة، وتاندات وتعدي على الأرصفة وأكشاك غير مرخصة، وتحرير 15 محضر إشغال ومخالفة بيئية، وتم التحفظ على المضبوطات من «كراسي وموازين واستاندات ولافتات وتربيزات» بمخازن الوحدة، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانوينة اللأزمة.

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على مواصلة تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، وحفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، مشددًا على لن يسمح بأي تراخي يتسبب في مخالفة القانون وإعاقة الحركة المرورية وحركة السير ويشوه المنظر الجمالي للميادين العامة والشوارع.