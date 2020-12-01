شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف والعشوائي والتعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة اشكال التعديات ورصد المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، أنه تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي، بمحيط قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، مؤكدًا على استمرار إزالة التعديات ورصد المخالفات حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكل من تسول له نفسة التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.