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شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية لـ«محاربات سرطان صاحبة السعادة» لتفقد مقتنيات الأسرة العلوية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار وفد من محاربات السرطان، أعضاء جروب «صاحبة السعادة» النسائى، متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية، للقيام بجولة سياحية وتفقد مقتنيات الأسرة العلوية، اليوم الثلاثاء.
واستقبلتَ الوفد صفاء فاروق مدير عام المتحف، حيث تأتى الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة لتنشيط السياحة ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.
وقال مصدر أثرى، أن الزيارة شملت جولة إرشادية داخل القصر، قام بالشرح خلالها أمناء المتحف إيمان حسين، ومنى فؤاد،وأثنى وأشاد الجميع على روعة مقتنيات المتحف، وطرازه المعماري الفريد، وتم إلتقاط مجموعة من الصور التذكارية في نهاية تلك الجولة.
وأوضح لـ«المصرى اليوم»، أن المتحف يستقبل العديد من الوفود المصرية والاجنبية يومياً بهدف تنشيط السياحة الداخلية والتوعية بالمعالم الأثرية والتراثية للمدينة، حيث تأتي الجولة في ضوء الجولات السياحية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، بعدد من المحافظات لتنشيط السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية والتراث والفنون التي تزخر بها مصر.
حضر الجولة أمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة، مكتب ميناء الإسكندرية وإيمان محمد، أخصائي سياحة.
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