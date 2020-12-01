شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام مطروح» يعقد ندوة حول مخاطر السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز اعلام مطروح ندوة حول مخاطر السيول وأثرها على التنمية .وأوضح د عبدالصمد الضبع استاذ مساعد بمركز بحوث الصحراء ان محافظة مطروح تقع في نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة التي تميز المنطقة العربية واضاف ان هذا النطاق يتميز بتعرضه للامطار الرعدية التي تتميز بغزارتها بغير زمان أو مكان محدد بدقة مما يؤدى إلى حدوث كوارث كما حدث لمطروح الشهرالماضى في بعض المناطق. وفسر الضبع ماحدث في منطقة القصر بمدينة مرسى مطروح من اضرار كبيرة بسبب تشبع المنطقة بمياه الامطار التي انحدرت بسرعة جريان كبيرة من الوادى .

واكد الضبع انه برغم حدوث اضرار بالمحافظة إلا ان اودية المحافظة لا تعادل ١٪ من الاودية الخطرة التي توجد بمنطقة البحرالاحمر أو سيناء نظرا لطبيعة التربة بمطروح التي تساعد على امتصاص قدر كبير من مياه الامطار بعكس الاودية الصخرية بالصحراء الشرقية والتى يؤدى هطول الامطار فيها إلى كوارث خطيرة نظرا لعدم امتصاص التربة الصخرية لاى كمية من مياه بالاودية مما يزيد من قوة واندفاع جريان الماء .

واشار الضبع إلى عدد من العوامل التي تؤثر في قوة السيول ومنها العوامل الطبيعية ككثافة التشعبات المائية وضيق المجرى المائى وشدة انحدار الاودية وهطول الامطار بالاضافة إلى عدة عوامل بشرية اهمها العشوائية في البناء وعدم وجود مسارات مائية مناسبة واهمال المنشأت المائية.