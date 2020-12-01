شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الوديان ومخرات السيول وأسمائها وأماكنها في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر الدكتور عبدالصمد الضبع استاذ مساعد بمركز بحوث الصحراء أن اهم الاودية المسببة للسيول بمطروح تنحصر جغرافيا من منطقة علم الروم حتى منطقة ام الرخم شرقا واهم هذه الاودية هي أودية سملا وخير ونغامش والرمل والتواويع وام اشطان وام الرخم والمدور وحابس.

واشار الضبع إلى عدد من العوامل التي تؤثر في قوة السيول ومنها العوامل الطبيعية ككثافة التشعبات المائية وضيق المجرى المائى وشدة انحدار الاودية وهطول الامطار بالاضافة إلى عدة عوامل بشرية اهمها العشوائية في البناء وعدم وجود مسارات مائية مناسبة واهمال المنشأت المائية.

جاء ذلك خلال ندوة اقامها الدكتور عبدالصمد الضبع بمركز اعلام مطروح حول مخاطر السيول واخبارها وكيفية الاستفادة من مياه الامطار بالمحافظة.