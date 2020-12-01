شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تغطية علاج الإيدز بنسبة 100% وصرف العلاج بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الإيدز مشكلة عالمية يمكن أن يصيب أى شخص في العالم، وتابعت، أنه تم تحديث البروتوكولات العلاجية للمرض وفقا لأحدث إصدار .

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الوزارة بدأت مكافحة الإيدز قبل 25 عاما، مشيرة إلى أن مصر ملتزمة بتطبيق الاستراتيجيات العالمية والأممية لمكافحة المرض، كما أنها مصرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة مع سرعة تقديم الرعاية للمرضى المكتشف إصابتهم بالمرض.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة والسكان باليوم العالمى الثاني والثلاثين للايدز تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات".

وتابعت وزيرة الصحة والسكان: أن الوزارة تحرض علي توفير الرعاية الصحية لمرضى الايدز مدى الحياة في الوقت الذى تقدم فية الوزارة خدمات علاج الامراض المزمنة لهؤلاء المرضى، مشيرة الي افتتاح 13 مركزا جديدا لعلاج الايدز لتصبح التغطية الصحية 100% بكل المحافظات في الوقت الذى تم افتتاح 18 وحدة لعلاج الفيروسات لمستشفيات الصحة النفسية ومن بينها الايدز، مؤكدة أنه يتم صرف العلاج لمرضى الايدز لمدة 3 شهور منذ بداية جائحة كورونا وتسجيل جميع الادوية الخاصة بالعلاج وتفعيل النظم الالكترونية بتسجيل المرضى وتتبعهم .

وأضافت وزيرة الصحة، أنه يتم استخدام السرنجات ذاتية التدمير منعا لانتشار عدوى الايدز والفيرسات المنقولة عن طريق الدم، مشيرة إلي توفير برامج تدريبية علي بروتوكولات العلاج.

تعتبر جمهورية مصر العربية من الدول المعترف بها كدولة منخفضة الانتشار بين عامة السكان )0.02%( ، مع بعض الأدلة على الأوبئة المركزة بين الفئات الأكثرعرضة مثل الشباب (من سن 15 إلى 49 عاما) وهناك دراسة محلية قدرت ان مريض الايدز يكلف الدولة حوالي مليون جنيها في عمره كله. وبالرغم من ذلك ، فإن هناك زيادة سنوية للحالات المكتشفة حديثًا بحوالي 25-35٪ كل عام على مدار السنوات العشر الماضية.