شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن مراكز علاج الإيدز مجانا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان مراكز الفحص والمشورة الخاصة بالإيدز، وجاءت الأماكن علي النحو التالى:-

بني سويف - شارع عبد السلام عارف بجوار حضانة الصفا ..عمارات الشرطة

أسيوط .. عمارة 6 - مساكن عزبة الشجن - الوليدية

الغربية

طنطا - شارع طه الحكيم .مستشفي

البحر الأحمر

مديرية الصحة والسكان

القاهرة

مسدسات التحرير ومركز المشورة بمستشفي الحميات

الشرقية

الإسكندرية

كفر الشيخ

جنوب سيناء

البحيرة

الدقهلية

دمياط

القليوبية

الجيزة

وأكدت الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، أن مصر تقوم بعمل عظيم في توفير الخدمات الصحية المميزة للمواطنين من خلال مبادرة 100 مليون صحة التى الهمت العالم، مشيرة إلي أن مصر تقوم بتوفير كافة التجهيزات والادوية اللازمة للعلاج في كل التخصصات الطبية .

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة والسكان اليوم باليوم العالمى الثاني والثلاثين للايدز تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات".

وأكدت علي أن الحكومة المصرية توفر كل سبل العلاج الخاص بمرض الايدز مع تعزيز الاستجابة الوطنية للعلاج .

وتابعت: يتم صرف الادوية للمرضى بما يكفى منعا لتعرضهم للعدوى الخاص بكورونا بالتزامن مع الجائحة، وأوضحت أنه تم تعديل البرتوكولات العلاجية لتواكب التطور العالمى في العلاج، وتابعت: تسعى الوزارة الي توفير الخدمات الصحية واستدامتها للمرضى رغم وجود جائحة كورونا .