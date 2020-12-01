شكرا لقرائتكم خبر عن أداء صلاة الجنازة على جثمان بطل قصة "لن أعيش فى جلباب أبى" بالغربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المئات من أبناء مدينة طنطا بمحافظة الغربية صلاة الجنازة على جثمان الحاج نادى السباعى بطل القصة الحقيقية لمسلسل "لن أعيش فى جلباب ابي" والذى جسد قصته الفنان الراحل نور الشريف، من مسجد الحاج نادى السباعى. وتوفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الحاج نادى السباعى، أحد أكبر تجار الحديد والخردة بمنطقة الحدادين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة. والحاج نادى السباعى هو البطل الحقيقى لعبد الغفور البرعى التى جسدها الفنان الراحل نور الشريف فى مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى. والتقى الفنان نور الشريف بالحاج نادى السباعى بمسقط رأسه بطنطا، لجمع تفاصيل عن حياته ومسيرة نجاحه والتى قام بدوره بتجسيدها فى حلقات المسلسل. الاستعداد لصلاة الجنازة توافد المواطنين لصلاة الجنازة توافد المصلين لاداء صلاة الجنازة

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