شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطنى للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيح محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وشيوخ وحكام دولة الإمارات، والشعب الإماراتي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.

وأعرب فضيلته عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من إنجازات على كافة الأصعدة، ودورها في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة الإنسانية، متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها الأصيل المزيد من التقدم والرخاء، ولرئيس الإمارات وإخوانه الكرام دوام الصحة والتوفيق.

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة غدا الأربعاء باليوم الوطني الـ 49، وعلى الرغم من التحديات التي فرضها تفشي جائحة " كوفيد - 19" حول العالم خلال العام 2020، إلا أن الإمارات نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الكبرى.

وقد تزينت مجموعة من أشهر المبانى والصروح المعمارية فى مختلف أنحاء دولة الإمارات بأضواء وصور وشعارات مستوحاة من احتفال "غرس الاتحاد" احتفالًا باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات.

وما بين الساعة 7 و11 من مساء اليومين الماضيين، أُضيء كل من برج خليفة، والمقر الرئيسي لشركة أدنوك، ومبنى سوق أبوظبي المالي العالمي، ومبنى بلدية مدينة العين الرئيسي، ومارينا مول، وجامعة خليفة، وفندق W بصور وكلمات وعروض ضوئية مستلهمة من مسيرة الاتحاد وقيمه التي أرساها الآباء المؤسسون احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

فى دبى تلألأت أضواء LED على امتداد برج خليفة بطوله البالغ 828 مترًا باستعراض ضوئي أنار سماء المدينة وتلونت الآفاق بكلمات وصور تعرف سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين بالمنصات التي تبث الاحتفال الرسمي "غرس الاتحاد" مساء 2 ديسمبر، فيما انعكست مقاطع فيديو احتفالًا بهذه المناسبة على برج أدنوك في أبوظبي، وجامعة خليفة، وفندق W أبوظبي في جزيرة ياس.

وفي 2 ديسمبر، ستزين عروض ضوئية مبهرة واجهات مجموعة من أشهر المباني والصروح المعمارية في دولة الإمارات، مثل جسر الشيخ زايد في أبوظبي، ومبنى قصر الإمارات، وجامعة محمد الخامس أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين.

وتمثل الاحتفالات فى هذا العام تدشينًا لاستعدادات احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي والذكرى السنوية الخمسين لقيام الاتحاد.