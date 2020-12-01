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رئيس مجلس الدولة يؤكد عدم تأثر إنجازات القضاة رغم توقف الجلسات 3 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن الجلسات القضائية توقفت 3 أشهر بسبب جائحة ، ولم يحدث أي تأثير على سير الأعمال القضائية، بل وصدرت أحكام متعددة، وتم تحقيق معدلات الإنجاز المطلوب. وأضاف رئيس مجلس الدولة، أن الجميع يقدر ويجل قيمة مجلس الدولة الحقيقية، لما له من دور وطني. 

 

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز والمنظمة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك لتكريم المتميزين.

 

وينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان "الوفاء والإنجاز"، لتكريم أيضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.

 

 

 

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