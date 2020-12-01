شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ارتفاع صادرات الرمان لـ90969 طنا وإجراءات ضد الشركات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، إن صادرات الرمان شهدت تدفق ملحوظ الى الأسواق الخارجية ، حيث بلغت الصادرات منذ بدء موسم التصدير بإجمالي 90 ألف و969 طن ، ليحتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات، وحتى 25 من الشهر الماضى، ويتم التصدير طبقا لجميع الاشتراطات الحجرية والدولية وجارى الشحن والتصدير .

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك تدفق في صادرات الرمان باجمالى 90 ألف و969 منذ بدء الموسم وحتى 25 من الشهر الماضى، وزيادة في صادرات المنتجات الزراعية بسبب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة ، وتطبيق المنظومة الجديدة ، و تحسن جودة المنتج ، لافتا الى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة والمخالفة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

ولدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، ولا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.

كان الدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم و الفراوله والرومان و الفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪.